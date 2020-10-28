Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Otoyolun bu kesiminde ulaşım 26 Kasım'a kadar diğer iki şeritten kontrollü devam edecek.

Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları dolaysıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten, servis yolu şeklinde kontrollü devam ediyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya