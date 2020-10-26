Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

26.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 08:29
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım hafif taşıtlar için İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Üniversite-Bornova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun kavşak kolu 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 29-31. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Kaynarca yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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