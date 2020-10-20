Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

20.10.2020 08:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 08:21
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşaklarında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışması yapılıyor. Bu sebeple ağır taşıt sürücüleri her iki istikamette D-100 yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt trafiğine otoyolun İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova Geçişi Dörtyol Kavşağı köprülerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım köprü yan kollarından sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım, Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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