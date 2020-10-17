Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

17.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 17.10.2020 08:55
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce İl Sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından her gün otoyol 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerindeki (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 50-54. kilometrelerinde bugün 13.00-17.00 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki şeritte daraltma yapıldığından, Kars-Selim Ayrımı-Kötek yolunun 23-26'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 78-81. kilometrelerinde asfalt yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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