Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu-Düzce il sınırı arasında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kesimi 7-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep yönündeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı hattında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Çubuklubaba Kavşağı trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli-Antalya yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas-Muğla Kavşağı) bugün ve yarın 12.00-14.30 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirileceğinden yol trafiğe kapatılacak.

Boyabat-Saraydüzü yolunun 16-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sorgun-Çekerek yolunun 26-28 ve 40-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zigana-Gümüşhane yolunun 19-24. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı ile Torul tünellerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle 3 gün 08.00-17.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım