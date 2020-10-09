Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Yolun bu bölümünde ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep İl Sınırı-Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip Kavşağı ile Kilis Kavşağı arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Bilişim Vadisi Kavşağı arasında, yol bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle 0-40. kilometrelerinde yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Gülnar-Mut yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül