Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometresinde yol bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 1-2. kilometrelerindeki Nurdağı Viyadüğü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye-Gaziantep istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Stadyum-Kuyuluk kavşakları arasında heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çubuklubaba Kavşağı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 18-41. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Rize-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nde aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması yapılıyor. Bugün saat 17.00'ye kadar yolun Rize-Arhavi yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü, Arhavi-Rize yönünde ise ulaşım servis yolundan devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya