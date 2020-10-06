Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometrede yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek-Pozantı kavşakları yolunun 2. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolunun Mersin Batı Alın gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 1. kilometresindeki Aydıncık Kavşak bölgesinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak bölgesine bağlanan imar yolu trafiğe kapatılacak. Bu yolu kullanacak sürücülerin Beyşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğundaki yolları kullanmaları gerekiyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından devam ediyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi kavşak köprülerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun