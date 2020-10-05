Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arası Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 Köprüsü ve Kirazpınar Bağlantı Yolu Köprüsü'nde banketlere denk gelen alanlarda köprü ayak imalatları çalışması nedeniyle köprü ayak imalatlarının denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 3 şeritten olağan şekilde gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 15-17'nci kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 21-27'inci kilometreleri (Söke şehir geçişi) arasındaki muhtelif kesimlerde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 51 ve 67'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 52-55'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10'uncu kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33'üncü kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya-Afyonkarahisar yolu üzerinde bulunan Porsuk Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 9-12'inci kilometreleri arasında üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım