Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı 0-11'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılarak D-100 yoluna yönlendirilecek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolunun Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Soma Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı İzmir istikameti 5'inci kilometresinde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-22'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 12'nci kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Elmalı-Finike yolunun 38-43'üncü kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım Çatallar-Elmalı servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Ankara yolunun 20-23'üncü kilometreleri arasında üstyapı (BSK) yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-Gerede yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere-Erzurum yolunun 0-45'inci kilometreleri arasında yol bakım-onarım çalışmaları sebebiyle bugün saat 18.00'e kadar yol trafiğe kapatılacak.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11'inci kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol ağır taşıt (kamyon, çekici, otobüs) trafiğine kapalı olup, hafif araçlar için ulaşım aynı güzergahtaki servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır