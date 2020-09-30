Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kara yollarında durum

30.09.2020 08:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:37
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı 0-11. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında (İstanbul-Ankara istikameti) Şekerpınar Kavşağından otoyol trafiğe kapatılarak D-100 yoluna yönlendirilecek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Akyazı Kavşağı Kolu 1. kilometresinde yapılacak K74 Köprüsü orta ayağının imalatı için TEM Otoyolunun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 15-17. kilometreleri arasında Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya Ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı-Gerede Kavşağı 0-5. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü yapılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Bilişim Vadisi Kavşağı arasında her iki istikamette yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 11. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometreleri arasında Yalova Geçişi Dörtyol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle köprü geçişleri trafiğe kapatılarak ulaşım köprü yan kollarından gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometreleri arasında bulunan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacağından, her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bingöl-Muş yolunun 32-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 25. kilometresinde bulunan Araklı Tünelinin her iki tüpünde yapılacak olan aydınlatma sistemi bakım çalışması nedeniyle 30 Eylül 2020 - 1 Ekim 2020 tarihleri 08.00-17.00 saatleri arasında tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Özlem Yıldız Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Can Bartu Okan Buruk Gökhan Gönül
Daha Fazla Ekim Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 08:38:03. #1.14#
title