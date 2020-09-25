Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

25.09.2020 08:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 08:23
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nizip Kavşağı-5. Bölge sınırı yolunda üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerinde (Nevşehir şehir geçişi) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kavşak kollarından kontrollü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı menfezinin yıkım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 52-55. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan ve tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu sebeple otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanacak.

Akseki-Manavgat yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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