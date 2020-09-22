Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
22.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:33

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu Çatalca Ahmediye Üst Geçidi mevkisinde yaya üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle kuzey ve güney yol platformu hız şeritleri trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler banket ve ağır vasıta şeritlerine yönlendirilerek ulaşım sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrıs Köyü kavşakları 0-1. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattı (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 29 Eylül'e kadar 13.00-14.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları (Barakfakih mevkisi) 12. kilometresinde hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları nedeniyle her iki yönde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 63. kilometresindeki (Soğanlı geçidi) heyelan sebebiyle yol trafiğe kapandı. Bu kesimde ulaşım 48-65. kilometrelerde bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde başlatılan bakım çalışmaları 25 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde devam edecek. Bu kesimde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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