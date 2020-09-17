Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-1. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattındaki (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget Köprülü kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım alternatif kavşaklardan devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerindeki Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma kavşak kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA