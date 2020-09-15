Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 38-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 20. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde ulaşım kontrollü yapılıyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerinde (Reşat Baysal mevkisi) Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi sebebiyle ulaşıma yeni yapılan varyanttan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize istikametindeki güney tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Sivas-Zara yolunun 52-57. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA