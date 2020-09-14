Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları Gebze mevkisinde bulunan Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda köprü ayak imalatları çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışmanın denk geldiği alanlarda banketler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 3 şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16, Kağızman-Ağrı yolunun 19-20, Isparta-Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometreside meydana gelen heyelan sebebiyle yolun 0-40. kilometreleri trafiğe kapandığından ulaşıma Gülnar-Mut yolu üzerinden izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat şehir geçişi) 10. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 29-32. kilometrelerinde bulunan Porsuk-2 Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA