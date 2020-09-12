Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif kavşaklara yönlendiriliyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı Gülnar-Mut yolu üzerinden devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 26-29. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kaman-Karakeçili-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yozgat-Saraykent-Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA