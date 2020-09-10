Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
10.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 10.09.2020 08:15

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda (Karasu-Sakarya kesimi) bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla 44-46. kilometrelerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Kızılcapınar-1 Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden geliş-gidiş olarak sağlanıyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple tünellerin İstanbul yönündeki tüplerinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde (Hopa-Sundura mevkisi) trafik uyarı sistemleri montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çerkezköy yolunun Çerkezköy mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma otoyol bağlantı kolundan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize istikametindeki güney tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Selçuk-Aydın yolunun 34-39, Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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