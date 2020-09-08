Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
08.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:15

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA

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