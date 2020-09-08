Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA