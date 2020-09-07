Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
07.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:57

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometreleri, Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına kavşak kollarından kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları sebebiyle 11 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerinde (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları, Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde de yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hanönü-Boyabat yolunun 18-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-37. kilometrelerindeki tünellerle muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 21. kilometresinde (Rize şehir geçişi) yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 11 Eylül'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Muharrem İnce Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Hadise Demet Evgar Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 08:05:42. #1.14#
title