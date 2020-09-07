Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Acıgöl-Nevşehir-Kayseri yolunun 26-27. kilometreleri, Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına kavşak kollarından kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları sebebiyle 11 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Söke-Milas yolunun 21-27. kilometrelerinde (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları, Kızıldağ-Refahiye yolunun 23-29. kilometrelerinde de yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Hanönü-Boyabat yolunun 18-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-37. kilometrelerindeki tünellerle muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 21. kilometresinde (Rize şehir geçişi) yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 11 Eylül'e kadar her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kaynak: AA