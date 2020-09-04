Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 32-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Biga-Bandırma yolunun 44-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle yol bugün 13.00-14.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Kaynak: AA