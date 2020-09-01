Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol, her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikametinde Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 32-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya-Afyon yolu üzerindeki Porsuk köprülerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde üstyapı onarım ve asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt Kasabası mevkisi) kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-20. kilometrelerinde (Karaman mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kağızman-Ağrı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA