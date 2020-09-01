Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
01.09.2020 08:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:25

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol, her gün 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikametinde Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 32-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya-Afyon yolu üzerindeki Porsuk köprülerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerinde üstyapı onarım ve asfalt kaplama çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt Kasabası mevkisi) kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-20. kilometrelerinde (Karaman mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Kağızman-Ağrı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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