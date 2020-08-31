Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
31.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:21

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 4 Eylül'e kadar her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu Bağlantı Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometreleri ile Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 0-3. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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