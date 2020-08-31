Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı-Bolu Doğu kavşakları 16-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 4 Eylül'e kadar her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti Gebze Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılacak. Sürücüler D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu Bağlantı Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometreleri ile Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 89-94. kilometrelerinde yapım ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 0-3. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Giresun-Trabzon yolunun 45-48. kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA