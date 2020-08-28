Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalat çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki yönde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3'er şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar yoluna yönlendirilecek.

Bolu-Mudurnu yolunun 4-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 10-13. kilometrelerinde (Muratdere mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun Arsin şehir geçişi Fatih Mahallesi mevkisinde yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt mevkisi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA