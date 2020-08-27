Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle Hacıömerler mevkisi 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen imalat çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa il sınırı-Birecik Kavşağı 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Fırat Viyadüğü'nün Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım şehir merkezinden sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.

Antalya-Altınyaka-Kumluca yolunun 68-69. kilometresindeki heyelan ve çökmeler sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA