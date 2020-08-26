Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 0-8. kilometrelerinde bulunan Niğde Kuzey-Gölcük kavşakları bağlantı yolundan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle araç geçişine izin verilmiyor.

Saray-Çerkezköy yolu, Çerkezköy mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol bağlantı kolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Mudurnu yolunun 4-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Bursa-Balıkesir yolunun 45-48. kilometrelerinde Kazıklı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 1-6, 9-14 ve 47-49. kilometrelerindeki (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 23-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.

Kaynak: AA