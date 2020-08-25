Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul istikametinde 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 23.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir Çevre Yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33.kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 10-13. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşıma her iki istikamette servis yollarından izin veriliyor.

Malatya-Darende yolunun 9-17. kilometrelerinde (Gürkaynak Kavşağı) heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Akçadağ-Kürecik yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA