Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışması dolayısıyla Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde ve Erzurum-Horasan yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 6-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun Arsin şehir geçişi Fatih Mahallesi mevkisinde yaya üst geçidi imalatları yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 41-46. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA