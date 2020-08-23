Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum
23.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:49

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışması dolayısıyla Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde ve Erzurum-Horasan yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 6-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun Arsin şehir geçişi Fatih Mahallesi mevkisinde yaya üst geçidi imalatları yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 41-46. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Nallıhan yolunun 46-67. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Kaynak: AA

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