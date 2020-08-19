Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren hattı yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları nedeniyle her iki yönde şerit daraltmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Elmalı-Finike yolunun 22-42. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 12.00-13.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yıkım çalışmalarına başlanması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 6-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erciş-Adilcevaz yolunun 13-18. kilometrelerinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA