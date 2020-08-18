Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı menfezinin yıkım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Biga-Bandırma yolunun 44-47. kilometrelerindeki (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerindeki (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA