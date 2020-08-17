Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
17.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:33

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde bağlantı yolu köprüsü orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım her iki istikamette 3'er şeritten devam ediyor.

Manisa-İzmir yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafındaki bağlantı yolunda heyelan ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım tünel içinden sağlanıyor. Tünelden geçmesi mümkün olmayan ve tehlikeli madde taşıyan araçlar ile gabarisi yüksek olanlar İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolu, 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 13.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan sebebiyle 0-40. kilometreleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Gülnar-Mut yoluna yönlendiriliyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda, Acıkuyu bağlantı yolu yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması dolayısıyla ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kaynak: AA

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