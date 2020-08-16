Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle saat 19.00'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 7-14. kilometrelerinde meydana gelen dere taşkını nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki şeritte daraltma yapıldığından ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, her iki istikametinde Bursa Batı ve Karacabey kavşakları arasında yol çalışması nedeniyle ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA