Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde 23.00-06.00 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü gerçekleştiriliyor. Ispartakule Kavşağı otoyolu çıkış kolunda 5 gün, aynı kavşağın otoyola giriş kolunda 17-27 Ağustos tarihlerinde araç geçişine izin verilmeyecek.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları arasındaki Barakfakih mevkisinin 12'inci kilometresinde devam eden hızlı tren yapım çalışmaları kapsamındaki viyadük imalatları sebebiyle her 2 yönde şerit daraltmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa İl Sınırı-Birecik Kavşağı 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Fırat Viyadüğü Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Şanlıurfa istikametinde kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Kangal-Gürün yolunun 42-66. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden 2 yönlü olarak sağlanıyor.
Sinop-Boyabat yolunun 47-52. kilometrelerindeki çatlak dolgu çalışması, Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerindeki Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan 2 yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 33-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve servis yolu şeklinde sağlanıyor.
Kaynak: AA