Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköyü-Samsun Yolu kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kıbrısköyü yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde (Gebze mevkisi) bağlantı yolu köprüsü orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım her iki istikamette 3'er şeritten devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında üst geçit köprüsü yapım çalışması, kiriş montajı, tabliye imalatı yapım çalışması ve köprü yenileme çalışması sürüyor. Bu sebeple yolun Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gelibolu-Eceabat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla yol bugün 12.00-13.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

İzmir-Turgutlu yolu, 15-16. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4, Hekimhan-Sivas yolunun 69-74, Erzurum-Horasan yolunun 27-29. kilometrelerindeki (Pasinler şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 22-25. kilometrelerinde (Güllüce Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızıldağ-Refahiye yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA