Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde (Gebze mevkisi), bağlantı yolu köprüsü orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde 3'er şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen Kavakköy Kavşağı üst geçit çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) kaldırım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15 ve Erzurum-Horasan yolunun 27-29 kilometrelerinde (Pasinler şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA