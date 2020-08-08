Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Fırat Viyadüğü'nde Gaziantep istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa batı ve Karacabey kavşaklarında her iki istikametteki yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde Keşap ve Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Uluburun ile Arıdurak tünellerinde de servis yolundan gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşağı 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mut yolunun 32-33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı, bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut üzerinden devam ediyor.

Akseki-Manavgat-Alanya ayrımı yolunun 34-39. kilometrelerinde 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA