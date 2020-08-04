Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çatalca-Subaşı yolunun Ahmediye Kavşağı-Subaşı istikametinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) devam eden servis yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 50-60. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-6. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde yapılan işaretlemelere sürücülerin dikkat etmeleri gerekiyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20, Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 28-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA