Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz yapılacak.

Adapazarı-Karasu yolunun 16-19. kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımının muhtelif kesimlerinde sürdürülen toprak işleri, kavşak, sanat yapıları ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Polatlı-Yunak yolunun 10-21. kilometresindeki asfalt, Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 2-10. kilometresindeki, Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15. kilometresindeki yol yapım ve Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 24-28. kilometresindeki yol çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-10. kilometresindeki asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı su tutmaya başladığından ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 66. kilometresindeki bozulmalar sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA