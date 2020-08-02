Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23 kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışması sebebiyle Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47 kilometreleri arasındaki yol yapım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12 kilometreleri arasında yer alan Kalyoncu Üniversitesi mevkisindeki köprülü kavşak ve yol yapım, Ladik-Taşova yolunun 22-27 kilometreleri arasındaki BSK yapım, Kangal-Hekimhan yolunun 13-17 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Zile yolunun 14-15 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Kemalpaşa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki Kemalpaşa şehir geçişinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA