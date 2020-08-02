Kara yollarında durum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
02.08.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:49

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23 kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışması sebebiyle Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ile 46-47 kilometreleri arasındaki yol yapım, Gaziantep-Kilis yolunun 8-12 kilometreleri arasında yer alan Kalyoncu Üniversitesi mevkisindeki köprülü kavşak ve yol yapım, Ladik-Taşova yolunun 22-27 kilometreleri arasındaki BSK yapım, Kangal-Hekimhan yolunun 13-17 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Zile yolunun 14-15 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Kemalpaşa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki Kemalpaşa şehir geçişinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 6-10 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Ekonomi
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Spor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı 3. Sayfa
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Ekonomi
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Güncel
Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı
Yürek yakan acı! Akıntıya kapılan baba boğuldu, oğlu kurtarıldı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Eski eşi tarafından 20 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı, Müge Anlı'ya çıkıyor
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! 'Şiddet gördüm' diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! "Şiddet gördüm" diyerek düğün yaptığı sevgilisiyle ayrıldı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Fotoğraflarla dünyaya gözdağı! Azerbaycan ile Türkiye arasında tatbikat devam ediyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Bayram Yangın
Şu an buradasınız: Kara yollarında durum - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 08:52:13. #1.14#
title