Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
01.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:57

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2 kilometrelerindeki Ankara Niğde Otoyolu bağlantı çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer yönden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerindeki Gebze Doğu Kavşağı yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu faaliyetleri kapsamında üst geçit yapım çalışmaları yürütüldüğünden bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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