Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2 kilometrelerindeki Ankara Niğde Otoyolu bağlantı çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer yönden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, İstanbul-İzmit yolunun 10-11. kilometrelerindeki Gebze Doğu Kavşağı yapım, Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu faaliyetleri kapsamında üst geçit yapım çalışmaları yürütüldüğünden bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA