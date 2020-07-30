Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
30.07.2020 08:17 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:44

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 45-35. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak inşa çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde yol kenarı ağırlık denetim istasyonu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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