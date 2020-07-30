Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 45-35. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak inşa çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde yol kenarı ağırlık denetim istasyonu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA