Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
28.07.2020 08:11 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:47

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 49. kilometresindeki (Akçagüney mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Silifke-Mut yolunun 0-7, Sinop-Samsun yolunun 71-81. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 10. kilometresindeki köprü bakım ve onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Ardeşen-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler gidiş şeridi servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 12. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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