Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu Bağlantı Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerindeki köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tatvan-Van yolunun 0-3 ve 39-42. kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kozan-Adana yolunun 46. kilometresindeki Andız Burnu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir Çevre Yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 18-20 ve Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA