Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Samsun yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-10. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 12-14. kilometrelerindeki sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 3-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gümüşova-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Aydın yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 36-61. kilometrelerindeki (Yarbaşı ile Yeniköy tünelleri arası) bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hayrabolu-Malkara yolunun 35-36. kilometrelerindeki Pullukçu Maden Ocağı mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Oltu-Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA