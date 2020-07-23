Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
23.07.2020 08:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:24

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 28. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-İstanbul yolunun 55-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçakocabey Köprüsü, İstanbul yönünde trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan devam ediyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4 ve 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Taşköprü yolunun 1-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 23-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde (Adagül ile Seyitler 2 tünelleri arası) elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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