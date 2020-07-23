Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 28. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 32-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

İzmit-İstanbul yolunun 55-57. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Akçakocabey Köprüsü, İstanbul yönünde trafiğe kapatılarak, ulaşım toplayıcı yoldan devam ediyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4 ve 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Taşköprü yolunun 1-39. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 23-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerinde (Adagül ile Seyitler 2 tünelleri arası) elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA