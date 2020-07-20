Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
20.07.2020 08:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:27

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları Edirne yönünde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerindeki (Döğüşbelen mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-Akhisar yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arpaçay-Çıldır yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası-Söke yolunun 5-7. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak il sınırı-Çaycuma-Bartın yolunun 10-16. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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