Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Serbest Bölge ve Çağlayan kavşakları arasında 7 ve 8. kilometrelerde yol çalışması yapıldığından, ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları arasındaki Gebze mevkisindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun her iki istikametinde Bursa Batı ve Karacabey kavşakları arasında yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Polatlı-Yunak yolunun 10-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 32-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde devam eden otoyol çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sinop-Ankara yolunun 91-92. kilometrelerinde Sinop yönüne olan bağlantı kolunda çalışma yapıldığından ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kastamonu-Ilgaz yolunun 51-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Tatvan-Muş yolunun 16-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA