Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı-Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde Edirne yönünde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü-Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde tünellerde sistem montaj, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım, Korkuteli-Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah, Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerinde de köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kaynak: AA