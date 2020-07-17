Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerindeki asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde devam eden otoyol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 0-17. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 32-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun Ermenek şehir geçişi (Keleşoğlu Camisi)-Kazancı Kavşağı kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ermenek çevre yolundan devam ediyor.

Yozgat-Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA