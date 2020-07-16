Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarındaki araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde Yol Kenarı Ağırlık Denetim İstasyonu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA